Barbón: "Siempre voy a hablar bien de Asturias y de los proyectos de futuro de esta tierra"

OVIEDO, 29 Dic. (EROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado este jueves que si algo tiene claro es que "siempre va hablar bien de Asturias y siempre va hacer propaganda de la buena Asturias"

"El presidente del Principado nunca va a dejar de explicar los proyectos de futuro en esta tierra, las oportunidades de futuro y la autoestima y orgullo de pertenencia y desde luego lo que nunca voy a ser es comentarista del comentarista", ha dicho Barbón.

Barbón se manifestaba así al ser preguntado por las críticas del candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga que le ha reprochado que haya "metido la pata" este miércoles en el acto de clausura del XIV Encuentro Anual de Compromiso Asturias XXI.

No obstante el presidente asturiano ha incidido en que no estaba presente cuando Canga hizo esas declaraciones. "La verdad es que a mi no me dijo nada", ha dicho Barbón, que ha indicado que prefiere no opinar.