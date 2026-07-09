Barbón sitúa a Asturias como "una referencia nacional" en la industria de la eólica marina

El presidente del Principado, Adrián Barbón. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que Asturias "ya es una referencia nacional en la industria vinculada a la eólica marina", durante su intervención en la jornada sobre energía offshore celebrada en Madrid. En ella, ha puesto en valor el potencial del tejido productivo de la comunidad y su capacidad de adaptación a los nuevos retos globales.

El jefe del Ejecutivo ha participado esta mañana en el evento España ante la eólica offshore. Inversión, cadena de valor y el rol estratégico del norte peninsular, organizada por la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid.

En su discurso, ha subrayado el interés de este tipo de encuentros "para constatar la fortaleza industrial del Principado" y proyectarla más allá de sus fronteras. También ha instado a dejar atrás visiones desfasadas del pasado industrial: "La industria asturiana no es la de hace 50, 30 o 10 años. Si no somos capaces de entender y asimilar ese cambio, tampoco estaremos en condiciones de apoyar sus posibilidades de desarrollo". En este sentido, ha defendido una visión moderna y dinámica del sector, marcada por la innovación y la diversificación.

El desarrollo de la eólica marina ha sido uno de los ejes centrales de su intervención. A su juicio, este ámbito económico constituye "una ventana de oportunidad" que se debe aprovechar "cuanto antes", porque en el marco de la competición global "no suele haber convocatoria de repesca". En este contexto, ha subrayado el papel de infraestructuras de calado como los puertos de Avilés y El Musel, así como el protagonismo de empresas asturianas líderes en la cadena de valor del sector. Según ha señalado, Asturias cuenta con "una ventaja competitiva que para sí quisieran otras regiones", gracias a la combinación de puertos, logística y empresas especializadas.

Barbón ha recordado que la industria representa "el 20,6% del valor añadido bruto de la economía asturiana", muy por encima de la media nacional, y ha reivindicado la capacidad del sector para generar "empleo de calidad y de alta cualificación". Igualmente, ha insistido en la profunda transformación experimentada en este campo económico y caracterizada por el impulso a la I+D+i y la incorporación de nuevos sectores estratégicos.

En este contexto, se ha referido a la Estrategia Industrial de Asturias como un documento clave "con vocación de futuro" y fruto del diálogo social y ha reiterado la apuesta del Gobierno del Principado por ámbitos como la defensa, las energías renovables, la siderurgia inteligente o la biomedicina. "No vamos a renunciar a uno solo de estos sectores", ha advertido.

Por último, ha apelado a la colaboración entre administraciones y empresas para consolidar este proceso de transformación y ha señalado como prioridad "el abastecimiento energético", en particular, la ejecución de las inversiones asociadas al anillo eléctrico. "Si abrimos bien esa llave de paso, el porvenir industrial está asegurado", ha manifestado.