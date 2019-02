Barry Palmer llega a Avilés para actuar con la banda 'Tubular Tribute'

Publicado 31/01/2019 15:09:49 CET

AVILÉS, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante inglés Barry Palmer ha llegado a Avilés este jueves para acompañar a la banda 'Tubular Tribute' en el concierto que tendrá lugar este sábado en el Teatro Palacio Valdés a partir de las 20.30 horas, donde las entradas ya están agotadas.

El solista que puso voz al álbum Discovery de Mike Oldfield en 1.984, ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación en el coliseo avilesino, donde ha estado acompañado por la concejala de cultura, Yolanda Alonso, el líder del grupo 'Tubular Tribute', Richard García, y la solista del grupo, Ariane Valdivié.

La banda 'Tubular Tribute' nacida en Avilés se creó en homenaje al músico Mike Oldfield, y después de dar su primer concierto en 2018 ofrecieron su primer concierto, ha sido el único grupo español que participó en el concierto de celebración de los 45 años del lanzamiento del disco 'Tubular Bells', que tuvo lugar en Londres en junio del año pasado.

"En aquel evento no pude estar presente, pero vi en youtube la actuación de esta banda, y quedé impresionado con su calidad, después recibí un e-mail donde me pedían participar con ellos en un concierto y aquí estamos", ha señalado Barry Palmer.

A pesar de no conocerse, y que no han ensayado juntos, el artista inglés esta convencido de que el concierto del sábado impactará. "Nunca he participado en conciertos de tributo a Mike Oldfield, porque considero que los que lo intentaban no tenían la calidad suficiente, pero esta banda es diferente. Con los ensayos de hoy y mañana haremos un gran concierto", ha añadido Palmer.

Por último el líder de 'Tubular Tribute', Richard García, ha explicado el proceso de captación de Palmer para este concierto. "Me atreví a escribirle a través d las redes sociales, y la verdad que es un sueño hecho realidad contra con Palmer en el escenario para recordar los grandes temas de Oldfield del álbum Discovery".