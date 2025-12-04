Beatriz Díaz Pérez, Premio Norbienestar 2025

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, entrega el Premio Norbienestar a Beatriz Díaz Pérez, durante la clausura del Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, en Gijón. - CECOEC

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha hecho entrega este jueves del Premio Norbienestar a Beatriz Díaz Pérez, jefa de Sección de Calidad y Gestión del Conocimiento de la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la citada Consejería.

Así lo ha hecho durante la clausura del Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, organizado por el Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, Cecoec en el recinto ferial de Asturias 'Luis Adaro', en Gijón.

Según una nota de prensa de Cecoec, la premiada ha sido seleccionada por el Comité Técnico de Norbienestar, presidido por Antonio Corripio, el cual ha valorado su labor en el ámbito de los servicios sociales y su vinculación en la implantación de sistemas de evaluación de la calidad de recursos de los servicios sociales en Asturias.

La galardonada es presidenta del Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias desde su creación en el año 2013 y de la Comisión Deontológica del Consejo General de Trabajo Social en el ámbito estatal e internacional.

Formó parte de la coordinación técnica y redacción de la Estrategia CuidAs, la iniciativa que busca el cambio de modelo de Cuidados de Larga Duración hacia uno centrado en la persona, con mayor profesionalización del sector e incorporación de las nuevas tecnologías a los cuidados.

Por otra parte, durante la segunda jornada del evento, se celebraron varias mesas redondas, centradas en los casos de España y Asturias.

La primera mesa estuvo conformada por la citada consejera y sus homólogos y representantes de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha; Galicia; Navarra y País Vasco.

Del Arco, por su lado, ha dado a conocer la Estrategia CuidAs, iniciativa asturiana para cambiar el actual modelo de Cuidados de Larga Duración hacia uno centrado en la persona, con una mayor profesionalización del sector.

Los ponentes han debatido sobre el reto demográfico en España, el futuro de los CLD, el reto de la personalización de los cuidados o la colaboración público-privada.

CONGRESO NORBIENESTAR

La segunda mesa ha integrado el Congreso Norbienestar, con la presentación de distintos proyectos centrados en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Entre estos está el Proyecto Virginia, una iniciativa de la Asociación Síndrome de Down de Asturias que busca acompañar a las personas con síndrome de Down y/o personas con discapacidad intelectual en el proceso de envejecimiento. Otro fue el Proyecto Redeo, presentado por Antonio Corripio, con el que pretende paliar los efectos de la soledad no deseada.

La Fundación Ópera de Oviedo ha mostrado su Proyecto 'Érase una vez la Lirica', una experiencia piloto dirigida a fomentar el bienestar de las personas mayores a través de la música como herramienta terapéutica.

Asimismo, 'Pinto tu historia y termina el relato' ha sido otra de las iniciativas que se dieron a conocer. Impulsada por el Hospital Gijón, el proyecto usa la pintura y las palabras para estimular los recuerdos y las emociones de las personas mayores.

También el Centro de Día Vetusta presentó la app 'Entrena tu cerebro en casa', destinada a las personas usuarias del centro para que puedan ejercitar sus capacidades cognitivas desde casa mediante una serie de retos y juegos.

La conferencia de clausura ha corrido a cargo del cirujano y experto en motivación Mario Alonso Puig, bajo el título 'El camino hacia una vida plena'.

Alonso Puig ha explicado las últimas demostraciones científicas sobre la longevidad, y qué hábitos contribuyen aumentar los años de vida, como la alimentación o el ejercicio físico.

"No todo es una determinación genética", ha dejado claro el cirujano, quien ha reflexionado sobre cómo tomar "una serie de decisiones, aunque sean pequeñas, con disciplina e ilusión, puede tener un impacto mucho mayor en esa longevidad", ha resaltado.