El Bellas Artes de Asturias incorpora a su colección el 'Retrato de Fermín Arango' de Ignacio Zuloaga

El 'Retrato de Fermín Arango' una obra de Ignacio Zuloaga. - MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha incorporado a su colección el 'Retrato de Fermín Arango' una obra de Ignacio Zuloaga adquirida recientemente al biznieto del pintor vasco, último propietario particular del lienzo, que ha ingresado en la pinacoteca a comienzos de enero de 2026 y quedará expuesta de manera permanente en la sala 18.

El cuadro representa al pintor y grabador asturiano Fermín Arango (Santalla de Oscos, 1874 - Cergy-Pontoise, París, 1962), retratado al aire libre mientras pinta, con traje oscuro y capa española sobre un fondo de nubes tormentosas. La obra destaca por su riqueza técnica, con pinceladas amplias, empastes densos y una paleta sobria, así como por simbolizar la amistad y admiración mutua entre Zuloaga y Arango.

Fermín Arango, de cuya producción el Museo conserva una decena de piezas, desarrolló su carrera entre Argentina y París, donde entró en contacto con artistas como Ignacio Zuloaga, Anglada Camarasa, Picasso y Juan Gris. Colaboró con Zuloaga durante la Primera Guerra Mundial en grabados al aguafuerte de sus pinturas y cultivó un estilo postimpresionista de notable serenidad, junto a una vertiente más expresiva en su obra gráfica.

El 'Retrato de Fermín Arango' ha formado parte de relevantes exposiciones internacionales, entre ellas las de Venecia y Londres (1938), Bilbao (1939), Madrid (1941), Berlín, Oviedo y Barcelona (1942), y Buenos Aires (1948), además de mostrarse en Oviedo en 1988 y en el Museo Ignacio Zuloaga entre 2015 y 2016.

Con esta adquisición, el Museo de Bellas Artes de Asturias completa la representación de Zuloaga en su colección, que ya cuenta con 'Buffalo, cantor de Montmartre' (1907), donación de Plácido Arango, y 'Gitana', propiedad del Estado español.

En el acto de presentación participaron la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la directora-gerente del Museo, María López-Fanjul; y el conservador de Arte Antiguo, Gabino Busto Hevia.