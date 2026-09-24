Bernal dice que es "obligación de todos los poderes públicos ser intolerantes frente a los discursos de odio"

Acto de apertura del Año Judicial. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal, se ha referido este jueves a la agresión sufrida por los dos integrantes de AMA, Rubén Rosón y Jorge Fernández, en las fiestas de San Mateo y ha recordado que es obligación de todos los poderes públicos ser intolerantes frente a los discursos de odio.

Lo ha hecho en su intervención durante el Acto de Apertura del Año Judicial, en el que ha indicado que "no les tiembla la mano a la hora de combatir las conductas delictivas guiadas por un ánimo o motivación de odio o discriminación".

Ha sido en ese punto donde ha recordado que lamentablemente, en fechas recientes Asturias ha sido noticia a nivel nacional por la agresión aparentemente homófoba sufrida en Oviedo por dos personas durante la primera noche de las fiestas de San Mateo y ha manifestado que este tipo de conductas no atenta solo contra una única persona.

"Pretende sembrar el miedo o la inseguridad en un determinado colectivo. Y esto no puede tolerarse. Nuestra labor como fiscales está clara: se trata de ataques directos a la dignidad humana y, como tales, hay que combatirlos. Lo dijimos el año pasado y lo repetimos este: es obligación de todos los poderes públicos ser intolerantes frente a los discursos de odio. Debemos, con nuestras manifestaciones y actitudes, evitar que proliferen y adquieran carta de naturaleza", ha dicho.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Bernal, como suele ser habitual, ha repasado algunas de las principales cifras de la memoria de la fiscalía, entre ellas las referidas a la fiscalía de menores. En ese punto ha querido compartir un dato y reflexionar sobre una cuestión que "inquieta".

Así ha indicado que durante 2025, los menores implicados en algún expediente de reforma, es decir, en algún procedimiento penal, fueron 647, casi el 90% de ellos de nacionalidad española. Según los datos de Fiscalía, el número de menores extranjeros no acompañados, los conocidos MENA, implicados en alguno de estos expedientes no superó los 25, aunque algunos de ellos estuvieron inmersos en incluso más de tres expedientes.

"MENA no es el acrónimo de 'menor delincuente'. Son las siglas con las que nos referimos a niños y adolescentes que se encuentran en nuestro país sin su familia, por diferentes circunstancias. Y es necesario discernir entre expedientes de reforma y diligencias de protección, es decir, entre acciones penales contra menores que han cometido un delito y actuaciones con menores en riesgo, guarda o tutela. No podemos, no debemos, generalizar", ha dicho Gabriel Bernal.

En este sentido ha manifestado que son conscientes de que muchos de estos menores en protección, "menas" o no, plantean en ocasiones comportamientos disruptivos, y para ello disponen de centros especializados.

"Pero, además, y es aquí donde quiero poner el acento, existen otros recursos donde se alojan menores perfectamente integrados, a los que no debemos demonizar. Son establecimientos residenciales, no centros de internamiento para menores que hayan cometido infracciones penales. En consecuencia, la proximidad o cercanía de este tipo de alojamientos no tiene por qué dar lugar ni generar problemas convivenciales en el vecindario en que se ubiquen ni servir de pretexto para alimentar conductas o actitudes de rechazo hacia ellos", dijo.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Tambien ha hecho especial mención a la violencia sobre la mujer y ha indicado que aunque se constata, una vez más, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la Administración de Justicia asturiana en la lucha contra la violencia sobre la mujer, "algo se está haciendo mal como sociedad".

Ha recordado que durante 2025 hubo que lamentar en Asturias el fallecimiento de dos mujeres víctimas de la violencia machista, Karilenia y Dolores. En este punto ha adelantado que el asesinato de Karilenia se juzgará el próximo mes de diciembre en Oviedo.

"La situación de violencia sobre la mujer a la que nos enfrentamos cada día es intolerable y, lamentablemente, no tiene visos de mejorar a corto plazo y les explico por qué. Durante 2025, la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias recibió más de una causa cada mes por casos de violencia en el seno de la pareja. Niñas víctimas desde muy temprana edad. Además, hubo 15 menores agredidas sexualmente por adolescentes que aún no habían cumplido los 18 años", ha dicho el Fiscal Superior.

Ha añadido además que es necesario insistir en mantener el enfoque de género, entendido no como expresión de una opción ideológica, sino como una herramienta metodológica imprescindible para remediar las desigualdades estructurales y los estereotipos que sitúan a las mujeres en un plano subordinado en la sociedad.