La Biblioteca Jovellanos de Puerto de Vega organiza una jornada sobre el eclipse solar el 5 de agosto

Cartel de la jornada. - BIBLIOTECA JOVELLANOS
NAVIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Biblioteca Jovellanos de Puerto de Vega (Navia) ha organizado para el próximo 5 de agosto una jornada divulgativa y de astrofotografía dedicada al eclipse solar, impartida por el físico y astrofotógrafo Juan Francisco Abal.
La actividad cultural y educativa, que lleva por título ¿Qué me cuentas del eclipse en Veiga?, ha sido programada para abordar las claves y secretos científicos de este fenómeno astronómico. El evento comenzará a las 11.00 horas en el salón de actos de la biblioteca y continuará posteriormente con una actividad al aire libre en el parque Benigno Blanco.
La cita cuenta con la colaboración del Colectivo de Astrofotografía y Astronomía del Suroeste (COAAST) y del Ayuntamiento de Navia.