Bienestar pone en marcha un proyecto piloto en Llanera de apoyo a familias vulnerables en la crianza de sus hijos

Presentación dekl proyecto piloto en Llanera de apoyo a familias vulnerables en la crianza de sus hijos. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar destina 46.657 euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a la puesta en marcha en Llanera del primer pilotaje en Asturias del programa internacional Home Start: de familia a familia.

Según indica el Gobierno asturiano se trata de una iniciativa innovadora dirigida a familias con hijos e hijas menores de ocho años en situaciones de vulnerabilidad, como aislamiento social, estrés parental, escasa red de apoyo o falta de experiencia en la crianza.

El proyecto se presentó este lunes en La Estación, en Lugo de Llanera por la titular de la consejería, Marta del Arco, junto con la alcaldesa del concejo, Eva María Pérez; el director ejecutivo de Home-Start España, Jorge Fernández de Valle, y la coordinadora del programa, Federica Gullo.

El programa piloto se llevará a cabo entre mayo y en diciembre en Llanera, un municipio elegido por contar con un tejido asociativo sólido, amplia oferta de servicios públicos, profesionales implicados y una firme motivación institucional, además de un tamaño idóneo para evaluar el impacto de la media.

La Asociación Nieru, entidad acreditada a nivel nacional por Home-Start Worldwide, se encargará de desarrollar este proyecto, que ofrece apoyo emocional y práctico en el propio entorno familiar, a través de personas voluntarias que suelen ser madres y padres con experiencia en la crianza, cuidadosamente seleccionadas y que reciben formación previa.

Estas personas realizan encuentros semanales, con una duración aproximada de dos horas, tanto en los hogares como en la comunidad, siempre bajo la supervisión y acompañamiento de una persona coordinadora profesional.

El objetivo es reforzar la autoestima y el bienestar de las familias, mejorar su confianza para desempeñar el rol parental y favorecer experiencias tempranas positivas en niños y niñas.

Derechos Sociales evaluará los resultados del pilotaje, con el que se espera mejorar el apoyo social, el bienestar emocional, las habilidades parentales, el manejo del estrés y la conexión con los recursos comunitarios. Si la experiencia resulta satisfactoria, se estudiará la posibilidad de extenderla a otros concejos, siguiendo el mismo modelo.

Del Arco ha indicado que "Home Start no es solo un proyecto, es una manera de mirar a las familias, de entender la comunidad y de construir sociedad", y subrayó que la crianza es una tarea exigente "por lo nadie debería criar en soledad".

En este sentido, señaló que la puesta en marcha de este programa permite reforzar las políticas públicas de prevención y apoyo comunitario en una etapa clave del desarrollo infantil.