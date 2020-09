Blanco (Vox) atribuye la bajada de positivos en Pola de Laviana a "una obra con 'tipex'" del equipo de Barbón

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Ignacio Blanco ha atribuido este miércoles a "una obra del equipo del presidente con 'tipex'" la bajada de los positivos por coronavirus en Pola de Laviana.

"Pola de Laviana que supero los 800 casos en tres días consiguió pasar por debajo de los 500 por los pelos, y algunos me dicen que eso es parte del Gobierno asturiano pero yo creo que más bien es una obra de 'tipex' de su equipo porque es estadísticamente imposible conseguir esa bajada", manifestó Blanco.

Las palabras del portavoz de Vox no han sentado bien al presidente, del Principado el socialista Adrián Barbón, que ha dicho que Blanco "puede atacar políticamente al Gobierno, pero jamás a los funcionarios públicos". "No se lo voy a consentir. Espero que rectifique sus palabras no le voy a aceptar que ataque a esos profesionales", ha dicho Barbón.

Este debate se produjo en el turno de preguntas al presidente, en el que Blanco ha preguntado a Barbón sobre cuál es la medida adoptada por él o por su Consejo de Gobierno durante la pandemia del COVID-19 de la que se siente más orgulloso".

Barbón ha asegurado que de lo que se siente orgulloso es de la respuesta asturiana en su conjunto que se basa en escuchar a la ciencia, a los expertos antes de tomar las medidas. "Me siento orgulloso de que en Asturias hay muchas personas que lo están haciendo bien en muchas partes", ha dicho.

Así mismo ha retado al portavoz de Vox a trasladar a la Cámara que alternativas plantearía si fuese presidente, "Dios no lo quiera y los votantes tampoco".

Por su parte Blanco ha asegurado que no hay milagro asturiano sino que los datos de Asturias son "obra de la causalidad". También ha indicado que lo que parece un éxito a nivel nacional es un fracaso a nivel internacional. Así, Blanco se ha referido a datos concretos de la localidad de Pola de Laviana.

"La gestión del coronavirus del gobierno socialista asturiano es mera casualidad y está basado en una estrategia de marqueting de su persona, que el sitio donde usted vive --Pola de Laviana-- tenga los mismos índices que Madrid no le deja en muy buen lugar", ha dicho.

Ignacio Blanco ha asegurado que los asturianos no van a perdonar que su presidente esté más preocupado de lo que pasa fuera de Asturias que de lo que pasa aquí y ha criticado la "tournee" que Barbón está haciendo por medios nacionales. Ha pedido al presidente que trate a los asturianos como adultos y que les informe de verdad de lo que ocurre en Asturias.