Bomberos rescatan a un senderista desorientado en Peña Mea, Laviana

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado ileso a un senderista que se desorientó cuando bajaba de Peña Mea, un monte del concejo de Laviana.

El hombre fue evacuado en el helicóptero medicalizado hasta la collada de Pelúgano, según ha informado el SEPA en un mensaje de su perfil de 'X' recogido por Europa Press.

El 112 de Asturias recibió la llamada a las 15,53 horas de este viernes por parte del propio afectado, quien indicó que se había desorientado y se encontraba en una ladera con una fuerte inclinación.

Una vez en la zona, desde el helicóptero se ejecutó un ciclo de grúa para dejar a un bombero-rescatador con el senderista. Con el triángulo de rescate se efectuó un segundo ciclo de grúa con el que se izó a ambos a la aeronave medicalizada.