Bomberos del SEPA realizaron en febrero 240 salidas para actuar contra el fuego en incendios forestales

Archivo - Parque de Bomberos de Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias realizaron durante el pasado mes de febrero un total de 767 salidas a distintas intervenciones.

De ese número, 351 fueron para incendios, de los que 240 fueron forestales y 111 urbanos, según consta en el balance de actividad que ha hecho público este sábado el SEPA.

Además, se contabilizaron 96 salidas para retiradas de elementos peligrosos. Entre otras, también se realizaron 48 salidas para rescates, 24 para rastreos y 17 para accidentes de tráfico.

La Sala del 112 del SEPA recibió en febrero un total de 52.277 llamadas, 36.757 fueron relacionadas con algún incidente. Se registraron, entre otros, 2.655 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 667 accidentes de tráfico.