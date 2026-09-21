El Bono Cultural Joven alcanza más de 5.000 peticiones en Asturias antes del fin del plazo

El artista Guitarricadelafuente durante su actuación en el Festival B, en el Parc del Fòrum, a 19 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, es un cantautor, guitarris - Kike Rincón - Europa Press

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 jóvenes asturianos nacidos en el año 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026, mientras que en toda España, las solicitudes han superado la cifra de 300.000 en la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año.

Según ha informado el Ministerio de Cultura, esta cantidad puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

El Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades. En la primera se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros), Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros), y Consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

En la segunda modalidad se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

SOLICITUDES

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características. De ellas, 9.277 residen en Asturias.