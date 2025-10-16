Boombastic agota los primeros 5.000 abonos de su última edición en solo una hora

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Boombastic ha conseguidoe agotar los primeros 5.000 abonos de su próxima edición en apenas una hora desde su salida a la venta este jueves. La organización, que aún no revelado el cartel artístico ni detalles sobre su nuevo formato, ha confirmado que la última edición del festival será "la mayor edición hasta la fecha", con diez escenarios y una propuesta "épica y memorable".

El anuncio llega pocos días después de que la organización confirmase que la próxima edición será su "last dance", lo que ha disparado el interés del público. En palabras del director del festival, Marino González, "en estos tiempos de incertidumbre en materia de festivales, hemos demostrado que si tienes un buen producto, las cosas funcionan".

Boombastic, que ha generado expectación en redes sociales durante las últimas semanas por sus cambios y su expansión internacional, ha colgado el cartel de "sold out" en tiempo récord, sin haber revelado aún el cartel artístico ni detalles sobre su nuevo formato.

La organización ha confirmado que esta será "la mayor edición hasta la fecha", con diez escenarios y una propuesta "épica y memorable", respaldada por un público "fiel" que ha respondido masivamente en esta primera fase de venta.

En su quinta edición, Boombastic se ha consolidado como uno de los festivales más relevantes del panorama nacional en música urbana, con más de 310.000 asistentes en sus distintas sedes el pasado año. Además, el festival continúa su expansión internacional con su participación, el próximo 20 de octubre, en la Noche de Apertura de la Billboard Latin Music Week en Miami, uno de los eventos más influyentes de la industria musical latina.