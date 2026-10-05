Borja Sánchez apela al consenso para sacar adelante la Ley del Sepepa: "Todos compartimos el objetivo"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. - YOUTUBE JGPA

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido este lunes el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Servicio Público de Empleo (Sepepa), apelando al consenso de todas las fuerzas políticas para sacarla adelante bajo la premisa de que todos comparten el objetivo de "contar con un Sepepa más eficaz, más próximo y más útil para quienes buscan una oportunidad laboral y para quienes generan empleo".

Durante su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias, Sánchez ha subrayado la necesidad de contar con esta normativa para reforzar el instrumento público. Sánchez ha destacado que han transcurrido más de 20 años desde la última ley, asegurando que la sociedad y la estructura económica asturiana han cambiado "de manera profunda".

El consejero ha subrayado que la transformación digital, la transición energética, los cambios demográficos, o la evolución del sistema de formación profesional "obligan a repensar permanentemente las políticas públicas de empleo".

Una de las principales aportaciones de la norma es situar a la persona en el centro de las políticas públicas, ya que "no todas las personas se afrontan las mismas dificultades ni necesitan las mismas respuestas para llegar a un empleo". Así, Sánchez ha explicado que "un joven que busca un primer empleo, una persona desempleada de larga duración, un trabajador afectado por una reconversión sectorial o una mujer que pretenda reincorporarse al mercado laboral requieren acompañamientos distintos y políticas específicas".

La nueva ley impulsa también una colaboración más estrecha con los ayuntamientos mediante la creación del Foro Territorial de Empleo, "un espacio en el que estarán representados el Sepepa, las entidades locales y los interlocutores sociales más representativos". Asimismo, el proyecto reconoce la importancia de la innovación y la digitalización, incorporando "programas experimentales, proyectos pilotos y nuevos instrumentos de diagnóstico".

Finalmente, Sánchez ha señalado que la ley dota al Sepepa de "un régimen presupuestario y administrativo más claro, más ágil, adaptado a sus responsabilidades".

LOS GRUPOS COINDIDEN EN QUE LA LEY ES NECESARIA

Tras la exposición del consejero y el turno de preguntas, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han fijado su posición respecto a la ley. El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha juzgado necesaria la actualización de la ley de empleo asturiana, defendiendo que el Sepepa debe conocer las cualificaciones que se demandan, cuáles se van a demandar en unos años. Esa información, ha dicho, debe servir para orientar a los desempleados y diseñar la formación necesaria. Pumares ve en esta ley la oportunidad para "pasar de un servicio de empleo reactivo a uno proactivo que sea capaz de anticiparse a las necesidades del tejido productivo".

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha asegurado que esta norma proporciona herramientas para afrontar "de la mejor manera" el reto de las políticas activas de empleo y habilita al Sepepa para ofrecer una atención más individualizada. Vegas ha avanzado que su grupo presentará enmiendas para mejorar el texto, una de ellas para garantizar el mantenimiento de la comisión de formación continua como espacio de decisión compartida.

Por su parte, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, ha señalado que, si bien la norma es necesaria, "llega tarde", y ha mostrado sus dudas sobre la eficacia de la ley para lograr que los colectivos con mayores dificultades para lograr un empleo lo consigan. La diputada ha criticado la gestión del PSOE asturiano por llevar cuatro décadas "manejando el timón", siendo la situación del empleo "cada vez peor". "El derecho al trabajo es un principio básico, muy básico, y lo están convirtiendo en un privilegio", ha lamentado.

El diputado del PP Andrés Ruiz, ha tendido la mano al Gobierno para mejorar la norma en el trámite de enmiendas que se abre este martes durante diez días, y ha dicho al consejero que, si quiere consenso, tendrá que aceptar las enmiendas del PP al texto. Sánchez tendrá que escoger, ha dicho, si quiere que sea una ley de consenso entre los dos grandes partidos de Asturias o si va a ser "una ley del Partido Socialista y sus socios".

Finalmente, la diputada del PSOE Ana Isabel Puerto ha agradecido el trabajo que hay tras el proyecto de ley y ha destacado que, tras todas las intervenciones de esta jornada se ha visto que es una norma "necesaria y oportuna" que pretende modificar el Sepepa para dotarlo de una estructura "capaz de responder mejor" a las necesidades de las personas, las empresas y el territorio.