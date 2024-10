Borja Sánchez dice que el año 2023 fue "particularmente fructífero" para Asturex

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha dicho este miércoles que el año 2023 fue "particularmente fructífero" para la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias.

Sánchez ha comparecido en una comisión del Parlamento asturiano apra dar cuenta de la Memoria de actividades 2023 de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), que tiene participación en Asturex.

Según los datos aportados por Sánchez, en 2023 se asesoraron a más de 508 empresas, ha habido más de 2.000 reuniones con potenciales clientes y más de 70 compradores internacionales han sido invitados a Asturias.

Con respecto a las misiones comerciales en el año 2023, ha hablado de viajes a Senegal, a Marruecos, a Portugal, a Colombia, a Polonia, a Hungría, a Rumanía o a Bulgaria. "Lo interesante es que se combinan estas misiones que se hacen en los diferentes estados con las misiones comerciales inversas, donde se han traído a la región representantes, empresas e inversores de sectores como el agroalimentario, el metal, el tecnológico o la moda, que también es un sector que está creciendo en Asturias", ha explicado.

También se ha referido a la asistencia a ferias internacionales, a servicios personalizados en el ámbito de la internacionalización digital, donde se han asesorado 60 proyectos, 85 servicios de asistencia técnica a medida y un apoyo a más de 49 empresas.

PAGO A SOGEPSA

Desde el PP le han preguntado a Borja Sánchez acerca de la aportación de Sekuens a la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa). Según explicó el diputado 'popular' Agustín Cuervas-Mons, la compañera de gobierno de Sánchez y consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ya ha dicho que se aportarán 34,5 millones.

Cuervas-Mons ha preguntado a Sánchez sobre los detalles de esa operación. Sánchez se ha limitado a comentar es que Sogepsa sea la única que administre suelo industrial.

Junto a Sánchez ha comparecido el director de Sekuens, David González, quien ha dicho que la información "matriz" está en la consejería que dirige Roqueñí. Ha hecho referencia González ha un convenio que existía con Sogepsa entre 2005 y 2008. "Por el camino se han realizado diferentes procedimientos administrativo", ha comentado. En cualquier caso, ha resaltado la importancia de que Sekuens cuente con dotación presupuestaria para ejecutar ese pago.

"No es que no queramos dar información, entiendan que la competencia en suelo industrial no es de esta consejería y que nosotros, en la parte que nos toca con respecto al asunto que han abordado, nosotros, desde Sekuens, pues lo que tenemos que hacer es atender y ceñirnos al contenido en el convenio", ha añadido posteriormente Borja Sánchez.