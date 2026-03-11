Borja Sánchez reitera que las universidades privadas "no van a recibir ni un euro del Principado"

Archivo - El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha indicado este miércoles en sede parlamentaria que el Gobierno está tramitando el expediente para que la Universidad Europea llegue a Asturias como adscrita "igual que se hizo la tramitación de los de los otros dos centros adscritos que ya fueron aprobados el pasado mes de octubre de 2025, siempre con él con el máximo rigor".

No obstante el consejero ha manifestado que no puede dar ningún plazo sobre la aprobación de dicho expediente y ha vuelto a garantizar que "las universidades privadas no van a recibir ni un euro del Principado de Asturias y siempre va haber una prioridad por parte de los alumnos de la universidad pública a la hora de hacer prácticas en los centros sanitarios públicos, algo que siempre ha sido así y siempre va a ser así".

Fue en respuesta a la pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, cuando Borja Sánchez ha insistido en que como administración tienen un compromiso que es el de "velar por el cumplimiento de la calidad, por el cumplimiento de la excelencia en la enseñanza universitaria de nuestra comunidad autónoma" y en ese sentido cree que tiene que ir justamente la ley del Sistema Universitario de porque "no todo vale".

"Nuestros planteamientos políticos son diferentes pero también tenemos un punto de encuentro yo creo que muy importante que es el de la importancia de la de la universidad pública", trasladó Sánchez a Tomé.

No obstante ha indicado que el Gobierno no niega es la existencia de intereses en este caso privados en el ámbito de la educación superior y su responsabilidad es que siempre que esas propuestas tengan el suficiente rigor y la suficiente calidad deben tramitarlas.

"Debemos de tramitarlas pero siempre llegando a un equilibrio", dijo.

CRÍTICAS DE TOMÉ

Covadonga Tomé por su parte ha indicado que le preocupa mucho la apuesta de este Gobierno "entre naif y neoliberal", de que las universidades privadas son un negocio privado más que viene a complementar la oferta pública.

"Lo dijeron en su momento también sobre otras etapas educativas e incluso sobre la sanidad privada. Ya casi parece que lo de que la privada no compite sino que complementa es el nuevo mantra", lamentó la diputada del Grupo Mixto.

Ha insistido Tomé en que la llegada de las universidades privadas a Asturias "no es inocua" ya que a su juicio "en el momento en que entran en escena su principal objetivo es limitar el desarrollo de la pública, sobre todo en aquellos estudios en los que son competencia directa".

"Si el gobierno autoriza tres universidades privadas para que oferte estudios de enfermería de verdad cree que no usarán su lógica empresarial para impedir que crezcan las plazas públicas en enfermería, estrangular la oferta pública para que los estudiantes se dirijan a la privada. Es lo que lleva pasando en toda España", lamentó.