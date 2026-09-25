El Botánico de Gijón tendrá este sábado entrada gratuita para apoyar a las organizaciones de voluntariado

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Jardín Botánico Atlántico de Gijón tendrá este próximo sábado un nuevo día de entrada gratuita para apoyar a las organizaciones de voluntariado que, por tercer año consecutivo, se reúnen en el Jardín de La Isla para celebrar el III Encuentro de Voluntariado.
Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, será un día para conocer su labor y poder colaborar con ellas de alguna manera. Casi 30 asociaciones han confirmado su presencia. Además, el Botánico contará durante esta jornada con un servicio de cafetería.
Asimismo, las organizaciones han diseñado también un variado programa de actividades, totalmente gratuitas, y abiertas a todos los públicos.