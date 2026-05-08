La Brigada Feminista interviene el Angliru con una acción de "artivismo" durante La Vuelta Femenina de este sábado - BRIGADA FEMINISTA

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, coincidiendo con la llegada de La Vuelta Femenina al Angliru, la Brigada Feminista va a llevar a cabo una intervención de "artivismo" en el puerto asturiano para visibilizar distintas desigualdades sociales y de género.

La acción se enmarca en la etapa en la que las ciclistas coronarán por primera vez el Angliru, en una jornada considerada histórica dentro de la competición.

La intervención, bajo el título 'Pendientes Invisibles: Cuando el porcentaje es la realidad', consiste en la señalización simbólica de distintos puntos del recorrido con mensajes que relacionan los porcentajes de desnivel del puerto con lo que la organización denomina 'barreras estructurales' que afectan a las mujeres.

Entre los puntos intervenidos se incluyen referencias al trabajo de cuidados no remunerado, la brecha salarial, la brecha de pensiones, la violencia digital o la desigualdad en el acceso al poder, entre otros aspectos.

Según la Brigada Feminista, la acción busca "dar voz a la conquista de la cima" al tiempo que denuncia que "ser mujer en este sistema capitalista es como subir la pendiente más extrema".