'Brisa Marina', proyecto ganador del concurso de ideas de la Playa Verde de El Rinconín

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de ideas de la Playa Verde de El Rinconín acordó por mayoría esta tarde seleccionar 'Brisa Marina' como el proyecto ganador de los 10 presentados.

En la deliberación, se ha tenido en cuenta el voto de la ciudadanía a través del proceso participativo abierto en la web municipal, del que también resultó ganador este proyecto, además de otros criterios como el diseño, la calidad urbana, la durabilidad y la viabilidad. Asimismo, las propuestas 'La 21' y 'Mar y Montaña' en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, quien ha presidido la reunión de deliberación, ha agradecido el trabajo del jurado así como la participación ciudadana.

"Este concurso se presentaba como una oportunidad única para configurar un nuevo espacio en una zona abierta al mar, cuyo futuro diseño fomentará la inclusión, el ocio, la convivencia y la actividad física al aire libre. Creemos que la propuesta seleccionada cumple ampliamente con todos estos criterios", agregó el concejal.

La propuesta ganadora 'Brisa Marina' recibirá un primer premio de 15.000 euros, mientras que los proyectos 'La 21' y 'Mar y Montaña' recibirán dos accésits de 4.000 euros cada uno.

En el proceso participativo llevado a cabo a través de la web municipal, del 26 de septiembre al 15 de octubre, el proyecto más votado fue el de 'Brisa Marina', seguido de cerca de 'El Orbayín' y 'Mayanes adentro', que finalizaron en segundo y en tercer lugar. En total, se emitieron 375 votos por parte de la ciudadanía.