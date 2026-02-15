Uno de cada cinco asturianos vive en pobreza o exclusión social, alerta EAPN

Archivo - Viviendas vacías y deshabitadas, foto de archivo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El 22,4% de la población asturiana se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, según ha informado EAPN Asturias.

El informe anual publicado por esta asociación a nivel nacional refleja también un empeoramiento de todos los subindicadores de esta tasa. La tasa de pobreza alcanza el 17,2%, con un incremento de 1,6 puntos; el 11,1% de las personas viven en hogares con baja intensidad en el empleo; y la carencia material y social severa sube hasta el 6,7%.

A nivel estatal, la tasa de riesgo de pobreza y todos sus subindicadores se mantienen estables con respecto a años anteriores. En España, el 25,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que equivale a 12,6 millones de personas.

Estos datos forman parte del Avance de Resultados del XVI Informe Anual "El Estado de la Pobreza", elaborado por EAPN-ES a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 5 de febrero.