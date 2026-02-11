Cadasa invierte 8,1 millones en extender la infraestructura de abastecimiento en Pravia. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha sacado a licitación las obras para ampliar su infraestructura de abastecimiento en Pravia, con un presupuesto de 8.123.058 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de marzo.

Según informa el Gobierno astguriano la actuación permitirá dotar al concejo de un segundo sistema de alimentación que asegurará el suministro en cualquier época del año y beneficiará a más de 6.400 habitantes.

Para ello, el proyecto contempla la instalación de 9.460 metros de tubería destinados a enlazar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia. Además, se ejecutarán los ramales que conectarán con los depósitos de Los Cabos y Santianes, de 1.449 y 57 metros, respectivamente. La planificación prevé, asimismo, la posibilidad de extender en el futuro el servicio hasta el municipio de Salas.

Esta inversión forma parte del plan de inversiones 2022-2032 de Cadasa, dotado con 169,4 millones. El objetivo estratégico es garantizar un suministro de agua suficiente y de calidad a los municipios e industrias del área central y la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades, según lo establecido en el Plan Director de Abastecimiento del Principado.