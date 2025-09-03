Cadasa invierte 9,7 millones en construir una estación de bombeo de agua potable en Gijón

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) invertirá 9.722.025 euros en la construcción de una estación de bombeo de agua potable que permitirá reforzar el suministro desde la arteria costera hacia la zona central del Principado. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha presidido hoy la reunión de la comisión delegada del organismo que ha dado luz verde a esta inversión.

La nueva estación estará ubicada en la parroquia de La Pedrera (Gijón) y contará con cinco grupos de bombeo capaces de impulsar hasta 860 litros de agua por segundo a una altura de 160 metros.

Según ha informado el Principado, gracias a esta infraestructura, será posible trasladar agua del río Narcea -tratada en la potabilizadora de L'Ablaneda (Corvera)- hasta el gran depósito de Celles (Siero) y a los depósitos municipales de Villaviciosa, Cabranes, Sariego, Siero, Noreña, Oviedo y Llanera. De este modo, se refuerza la seguridad del abastecimiento en la zona central de Asturias.

Actualmente, el suministro ordinario a los municipios del centro de la región se realiza con agua del Parque Natural de Redes, captada y potabilizada en Rioseco (Sobrescobio).

En caso de menor disponibilidad, Cadasa ya dispone de un sistema alternativo: la captación en Quinzanas (Pravia), su transporte por el canal del Narcea y el tratamiento en L'Ablaneda, que abastece a los concejos costeros de Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Corvera, Illas, Soto del Barco y Muros del Nalón.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, dotado con 169,4 millones. El objetivo es garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades de acuerdo con el Plan Director de Abastecimiento del Principado.