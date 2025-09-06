CaixaProinfancia apoyará a más de 135 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Asturias durante este curso

Archivo - Participantes en el programa CaixaProinfancia. - ARTURO CUENCA VILLEN LA PINZA PR - Archivo

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa CaixaProinfancia, impulsado por la Fundación 'la Caixa', ofrecerá apoyo socioeducativo a más de 135 niños y adolescentes de 96 familias en situación de vulnerabilidad en Asturias durante este curso escolar. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El principal objetivo de CaixaProinfancia es luchar contra la pobreza infantil, proporcionando apoyo integral durante todo el curso escolar para que los menores de familias con dificultades económicas puedan acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Entre los servicios ofrecidos destacan el refuerzo educativo, la atención psicológica, logopedia, talleres familiares, actividades de ocio y tiempo libre, y ayudas para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene o material escolar, entre otros.

A través de una red de más de 400 entidades sociales en todo el país, en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, CaixaProinfancia adapta su apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y familia, proporcionando un acompañamiento integral y personalizado.

En el marco de la vuelta al cole, el programa también entregará kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas (Infantil, Primaria y Secundaria), con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada kit incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada nivel educativo.