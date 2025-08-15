Calvo alerta de la situación "muy complicada" de los incendios en Asturias y llama de nuevo a la prudencia

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha advertido este viernes de la situación "muy complicada" de los incendios en Asturias, especialmente en los focos procedentes de León. "Estamos conteniéndolo, no hay manera de poder controlarlo de una manera clara y por lo tanto lo que estamos priorizando es garantizar la seguridad de las personas", ha manifestado.

Calvo ha explicado que cuentan con un importante número de efectivos para hacer frente a la emergencia, incluyendo los recursos del Principado, las Fuerzas de Seguridad del Estado, la UME con dos batallones y dos brigadas activadas. "Hemos remitido un mensaje de alerta a la población de la Cordillera Cantábrica para que sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias", ha señalado.

Entre las medidas que están valorando, el consejero ha confirmado la posibilidad de realizar una "evacuación parcial" en los pueblos de Llambera y Sonanda, en Gangas del Narcea, algo que ya ha confirmado el SEPA. "Vamos a valorar evacuar a personas mayores y niños para garantizar su seguridad", ha precisado.

Las condiciones meteorológicas adversas complican las tareas de extinción en los incendios de Orayo, Genestoso, Somiedo y Allares del Sil. "No somos capaces de controlar estos dos incendios y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo de contención", ha declarado Calvo, quien ha insistido en que la prioridad es proteger a la población.

El consejero ha destacado el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y ha pedido prudencia a los vecinos. "Esperamos que en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, los servicios de extinción puedan controlar estos incendios y pasar a una situación mejor", ha concluido.