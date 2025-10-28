Calvo anuncia que el Principado presentará "en semanas" el texto de la nueva Ley de Puertos, que iniciará su tramitación

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha anunciado este martes que el Gobierno del Principado presentará "en semanas" el texto de la nueva Ley de Puertos de Asturias, cuyo borrador ya está elaborado y comenzará su tramitación antes de que finalice el año, con el objetivo de que la norma quede aprobada durante esta legislatura.

Calvo, que compareció en la Junta General para informar sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones en los puertos autonómicos, ha reconocido que la tramitación de la ley "ha sido reprogramada hasta en dos ocasiones" dentro del programa legislativo del Ejecutivo.

"Lo asumimos, pero nuestro compromiso es firme: la ley iniciará su recorrido de informes antes de que acabe 2025 y aspiramos a su aprobación en esta legislatura", ha dicho ante los reproches de la diputada del PP Cristina Vega por llevar desde 2019 prometiendo una ley que aún no ha sido presentada y ha recordado que el PP ya registró proyectos de ley en 2016 y 2020, que fueron rechazados por el PSOE con el argumento de que el Ejecutivo impulsaría su propio texto.

"Asturias sigue siendo la única comunidad sin una ley de puertos propia. Han ido posponiéndola semestre tras semestre y seguimos sin texto aprobado", ha criticado, calificando los argumentos del consejero de "excusas peregrinas". Vega ha advertido de que los continuos retrasos "están lastrando el desarrollo y la competitividad de los puertos asturianos".

El consejero ha explicado que la elaboración del texto ha requerido adaptaciones a cambios normativos y ambientales, especialmente en materia de cambio climático, lo que ha motivado la revisión. "Ese retraso debe servir para ofrecer una ley adaptada a las nuevas realidades y necesidades del sistema portuario", ha apuntado.

Calvo ha destacado además que la futura norma reforzará la cogobernanza, dando mayor participación a los ayuntamientos y a los clubes deportivos que desarrollan su actividad en los puertos de titularidad autonómica.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CASI EL 80%

Durante su intervención, el consejero informó también de que la ejecución presupuestaria de las inversiones en los puertos autonómicos alcanza el 79,48%, con obras en los 16 puertos dependientes del Principado y la práctica finalización del programa anual de dragados.

La diputada del PP Cristina Vega ha sido la más crítica con los datos aportados por Calvo sobre la ejecución presupuestaria de su consejería. "Nos dice que la ejecución ronda el 80%, pero muchas obras ni siquiera han salido a licitación. En 2023 se ejecutó solo el 63% y quedaron sin invertir 2,5 millones de euros", ha criticado la diputada.

Vega ha denunciado la situación de los dragados. "Según los datos oficiales, solo diez de los puertos asturianos han sido dragados entre 2009 y 2024, mientras ocho puertos llevan 15 años sin intervención", ha expuesto. A su juicio, esto no es planificación, sino "actuar siempre tarde", y ha citado casos de barcos varados o hundidos y obras anunciadas que nunca llegan a ejecutarse. "Más titulares que obras y más anuncios que soluciones. Es algo propio de su consejería", ha rematado.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha coincidido en la necesidad de una correcta planificación y un presupuesto adecuado para los puertos, subrayando que los retrasos históricos se deben tanto a la insuficiencia de recursos como a la falta de programación.

Las críticas de Gonzalo Centeno, de VOX, han ido en la misma línea, señalando la caída de inversiones en el capítulo de obras y advirtiendo que la oposición seguirá vigilando la ejecución presupuestaria. "La tónica de esta consejería es que se ponen a correr en el último trimestre porque si no, no llegan y los datos lucen muy feos al final", ha afirmado.

Por el contrario, Delia Campomanes, de IU-Convocatoria por Asturias, ha defendido el trabajo de la consejería que lidera Calvo, destacando el incremento presupuestario y la planificación de las obras portuarias, aunque ha instado a cumplir los plazos y a ejecutar las partidas presupuestarias. "Instamos a que se cumplan estos plazos y que se puedan ejecutar las partidas presupuestarias porque sin duda estas obras son necesarias para las personas que viven de estas actividades en los puertos", ha recalcado.

El diputado socialista Ángel Morales ha defendido también la gestión del Gobierno. "Casi siempre los técnicos tienen razón y escuchándolos, como hace esta consejería, es como se hacen bien las obras", ha apuntado, a la vez que ha subrayado que "el 79% de las inversiones están actualmente contratadas".

PUERTO DE LASTRES

Tanto el consejero como la diputada del PP han puesto el foco en la recarga de bloques de hormigón del puerto de Lastres. "Al final, los técnicos tenían razón", ha destacado Calvo, subrayando que la obra ha finalizado sin generar incertidumbre para los vecinos y mejorando la eficiencia de la gestión pública.

La diputada del PP Cristina Vega enumeró los retrasos y sobrecostes del proyecto. Recordó que las obras, calificadas de urgentes, tardaron tres años en iniciarse y que, aunque debían concluir en febrero de 2024, han finalizado recientemente tras una suspensión del contrato superior a diez meses. Asimismo, señaló que se modificaron criterios de actuación durante la campaña electoral, sin documentación técnica que avalara el cambio, y pese a que el proyecto desaconsejaba apilar los bloques debido a la dificultad de acceso.

Vega criticó también los informes contradictorios sobre la capacidad portante del muelle, y denunció un sobrecoste de 1,3 millones de euros más IVA, cercano al 50% del presupuesto inicial. Además, alertó de que los bloques estuvieron casi dos años "protegiendo el puerto desde Nava" --lugar donde fueron construidos-- y de que se arriesgó la seguridad al bajar camiones con casi 100 toneladas sin el estudio geotécnico solicitado por los vecinos.

"Que usted se atreva hoy a venir aquí a vanagloriarse demuestra que ha perdido totalmente la percepción de lo que es una buena gestión pública", afirmó Vega, para añadir que "quizá no sea aquí donde tenga usted que seguir dando explicaciones y tenga que ser en otros órganos".

El diputado de Vox Gonzalo Centeno también preguntó sobre el estado de la obra tras "ascender el presupuesto prácticamente al doble del año 2024 al 2025", que el consejero aseguró estar "terminada". "En esta obra se han dispuesto 2.832.182,28 euros, de los cuales se han certificado 1.730.131,34 euros, por lo que estamos en niveles de ejecución muy altos", ha dicho.