Calvo anuncia la publicación en marzo del anteproyecto de Ley de Emergencias del Principado

Archivo - Imagen de archivo de labores de extinción de un incendio en Llanes - XUAN CUETO. - Archivo

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha informado este martes de que el anteproyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil del Principado de Asturias se publicará en el Portal de Transparencia antes de finalizar marzo, para iniciar el trámite de audiencia e información pública durante 10 días.

Durante su intervención en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, Calvo ha explicado que la futura ley busca "reforzar y modernizar el sistema autonómico de gestión de emergencias y protección civil, integrando en una norma única la regulación existente y adaptándola al marco establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil".

Según el consejero, la iniciativa permitirá ordenar "de manera coherente" los recursos públicos implicados en la gestión de emergencias, consolidar la coordinación del sistema autonómico y reforzar el papel del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) como elemento central del sistema.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha señalado que la ley es necesaria "porque no hace mucho vivimos situaciones de descoordinación en episodios recientes", y ha recordado que un proyecto de ley similar fue aprobado por primera vez en abril de 2022, pero quedó paralizado por retrasos y cambios legislativos. Tomé ha cuestionado al consejero sobre las garantías de que esta iniciativa avance en la presente legislatura y no vuelva a retrasarse.

En respuesta a la diputada del Grupo Mixto, Calvo ha defendido que la planificación de esta normativa ha aprendido de los retrasos anteriores y ha garantizado que "el texto saldrá a información pública antes del 27 de marzo" y se trabajará con los ayuntamientos para después lograr un máximo consenso en su tramitación parlamentaria. "Aprobar una ley no es el objetivo, aunque sea el deber. El objetivo es que el sistema salga fortalecido, que se adapte a garantizar la seguridad frente a los nuevos riesgos relacionados con la crisis climática que acentúa el riesgo para las personas y que, evidentemente, generan sobrecostes para la gestión de lo público", ha afirmado.

Calvo ha recordado además que el Principado cuenta con más de 600 profesionales trabajando durante todo el año en turnos para garantizar la eficacia del sistema de protección civil ante emergencias y catástrofes.