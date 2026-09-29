Calvo defiende la gestión en Zalia y acusa a la oposición de "intentar dañar" la llegada de proyectos

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OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha comparecido este martes en la Junta General del Principado, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, para exponer la situación actual de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), donde ha destacado el grado de avance para la implantación del proyecto de Sunwafe.

Durante su intervención inicial, Calvo ha explicado que el cronograma de implantación de la compañía, que cuenta con una adjudicación de aproximadamente 300.000 metros cuadrados de suelo para el proyecto tras formalizar la correspondiente fianza económica, "mantiene como referencia alcanzar su decisión final de inversión en febrero de 2027 y comenzar la ejecución durante 2027".

Además, ha detallado que existen otros cuatro proyectos de inversión estratégicos para Asturias que han manifestado su interés por reservar espacio y que se encuentran "en diferentes fases de maduración", "a distinto nivel de capacidad financiera para el desarrollo del proyecto industrial", ha matizado.

Calvo ha destacado que se trata de "un proyecto de inversión único en Europa, que tiene unos tiempos de maduración complicados, que ha destinado una importante fianza dentro de Zalia, pero que además tiene 200 millones de euros de financiación del Gobierno de España a través de un procedimiento de competencia, que además está participado por el organismo europeo vinculado a la innovación tecnológica".

En cuanto a la infraestructura eléctrica, ha dicho que "va a llegar y está en condiciones de llegar a tiempo para los tiempos que necesita Sunwafe, que en cualquier caso entraría en producción en el mejor de los casos a finales del año 2029 y principios del año 2030".

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha criticado la falta de reservas de suelo en Zalia tras "más de veinte años" de gestión socialista y años de "muestras de interés". El parlamentario 'popular' ha reprochado el "optimismo insultante" del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que el resultado real de la gestión se limita únicamente a la parcela vendida en su día a Asetra y a la reserva del proyecto Sunwafe, además de haber asumido deudas millonarias mediante una ampliación de capital pagada por todos los asturianos.

Cuervas-Mons ha repasado los sucesivos anuncios realizados por el Principado desde 2024, señalando que las empresas continúan mostrando interés dos años después sin formalizar contratos de reserva de suelo. "Esto es el cuento de la buena pipa", ha señalado.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha expresado también las dudas de su grupo respecto a los anuncios de inversión en la Zalia, tildando la situación actual de "capitalismo de amiguetes" basado en proyectos financiados con fondos públicos y subvenciones sin compromisos firmes de capital privado.

En este sentido, ha señalado que la fianza de 690.000 euros aportada por la empresa Sunwafe representa una "menudencia" en comparación con los 700 millones proyectados, advirtiendo de que el contrato incluye cláusulas de rescisión si el Principado no dota a los terrenos de la infraestructura eléctrica necesaria.

Centeno ha criticado asimismo que la compañía haya pospuesto a febrero de 2027 su decisión final sobre el proyecto, a pocos meses de las elecciones autonómicas, y ha recordado que la plataforma sigue generando un gasto anual de 800.000 euros en mantenimiento, suministros y salarios tras dos décadas de pérdidas asumidas por el erario público.

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha coincidido en que el Ejecutivo autonómico repite el mismo discurso "año tras año" en relación con la Zalia, modificando únicamente los plazos. Pumares ha hecho hincapié en la falta de concreción sobre la estación intermodal, criticando que el Principado lleve "más de una década" anunciando que acudirá a la Unión Europea para captar financiación sin fijar una fecha ni un plan definitivo.

"Hable usted con el Gobierno de España, firme usted ese convenio que es necesario para que financie el 50%. Si Óscar Puente no quiere hacer nada y no lo va a financiar, busquen, de verdad, otros mecanismos, otros presupuestos; pero hagamos algo", ha remarcado.

"SOLARÓN INDUSTRIAL"

La parlamentaria de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha expresado la "mezcla de preocupación y exigencia" de su formación ante la situación de un proyecto que ha calificado de estratégico para la comunidad autónoma. En este sentido, ha lamentado que dos décadas después de su concepción la Zalia continúe siendo un "verdadero solarón industrial" y ha advertido de que la falta de desarrollo de la plataforma constituye una "metáfora" de la ausencia de una verdadera política industrial en la región.

Campomanes ha urgido al Ejecutivo autonómico del que Convocaroria-IU forma parte a fijar una hoja de ruta concreta con plazos definidos que resuelva de manera inmediata la subestación eléctrica, culmine la urbanización secundaria, garantice las conexiones y la intermodalidad ferroviaria, y exija al Ministerio de Transportes el cumplimiento de los compromisos de financiación asumidos por el Estado.

Por su parte, el parlamentario socialista René Suárez ha destacado que Zalia se halla en "una nueva etapa" tras la refundación de la sociedad en 2024 que "ha logrado desbloquear" la parálisis administrativa para pasar a una "secuencia de hitos concretos y tangibles".

"PUNTO DE INFLEXIÓN" EN EL DEBATE

En su última intervención tras las fijaciones de posición de los diputados, Calvo ha lamentando que la oposición mantenga como "mantra" la costumbre de "hablar mal de Asturias". Sin embargo, el consejero ha constatado un "punto de inflexión" en el debate político: "Hemos superado la fase de dudar de Zalia y ahora planteamos la duda sobre los proyectos que llegan a Zalia".

Calvo ha exigido a la oposición "el mismo nivel de exigencia" para los proyectos que se desarrollan en las ciudades donde gobiernan y ha pedido no convertir la Junta General "en un debate en el que se intente dañar la llegada de proyectos a Asturias" que conllevan inversiones de centenares de millones de euros.

El consejero ha invitado a los diputados a "actualizar sus discursos" y ha defendido que el Ejecutivo ha asumido la responsabilidad de "sacar adelante este proyecto de la situación de bloqueo en la que tenía" para ponerlo al servicio de la atracción de inversiones. "Si no tuviésemos Zalia no podríamos salir a captar estos proyectos; ese es el gran activo", ha zanjado.