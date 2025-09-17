Calvo destaca la colaboración del Ministerio y las BRIF en el operativo contra incendios

El Consejero Alejandro Calvo Subraya, En Una Reunión Con El Secretario De Estado De Medio Ambiente, Hugo Morán, El Papel Clave De Las BRIF Y De Todos Los Equipos Implicados En La Extinción De Los Fuegos - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha valorado este miércoles la coordinación, colaboración y rápida respuesta del Gobierno de España ante los incendios forestales que afectaron a la comunidad en agosto. Así lo ha trasladado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante un encuentro celebrado en Madrid.

Calvo ha destacado que la intervención de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) fue decisiva para controlar y extinguir los fuegos, y ha puesto en valor el papel del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en la coordinación entre administraciones. "El trabajo conjunto es esencial para afrontar emergencias de esta magnitud y reforzar la prevención en un contexto de cambio climático cada vez más exigente", ha afirmado.

Durante el encuentro, el titular de Gestión de Emergencias ha expresado su agradecimiento a los profesionales y voluntarios que participaron en el operativo: desde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y los agentes medioambientales, hasta las BRIF, bomberos y unidades de apoyo nacionales e internacionales. "Su compromiso, valentía y esfuerzo fueron claves para garantizar la seguridad de la población y minimizar los daños", ha precisado.

La ola de incendios de agosto supuso el mayor despliegue de medios en la historia de Asturias, tanto terrestres como aéreos. En este operativo, la BRIF de Tineo tuvo un papel especialmente relevante por su ubicación estratégica, sus modernas instalaciones y su equipamiento especializado, que facilitaron una rápida movilización y coordinación de recursos en los momentos más críticos.

También participaron las BRIF de Ruente (Cantabria), Tabuyo (León) y Lubia (Soria), junto con sus aeronaves, bombarderos e hidroaviones. A ellas se sumaron la Unidad Militar de Emergencias (UME), cooperativas forestales, bomberos de Navarra, Castilla-La Mancha, Grecia, Andorra y voluntarios de Francia.