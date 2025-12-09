Calvo destaca una ejecución del 88% del presupuesto de su consejería a 30 de noviembre

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha presentado hoy en la Junta General las cuentas de su departamento para 2026. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha destacado este martes en la Junta General que su departamento alcanza, a 30 de noviembre, un 88,05% del gasto dispuesto, lo que supone un desembolso de 332.362.378,94 euros, subrayando que "la planificación y la corresponsabilidad quedan acreditadas en la ejecución de las cuentas del presente ejercicio".

Calvo ha señalado que se trata de una ejecución "ágil y sólida", que refleja la capacidad operativa de los equipos técnicos y la eficacia de la planificación plurianual implementada tras la pandemia. Ha recordado que la ejecución definitiva se cerrará con las operaciones de diciembre, entre ellas las certificaciones de obra de mayor volumen y el cierre del capítulo de personal.

Ha insistido en que estos datos evidencian "una gestión responsable" y permiten desplegar con garantías el presupuesto de 2026, que asciende a 429 millones. Cree que "Asturias necesita un modelo de gestión pública coherente y capaz de actuar sobre el conjunto del territorio, abordando los retos no de forma fragmentada, sino como realidades interdependientes".

Calvo ha detallado el presupuesto de su consejería para el próximo año, el cual "está diseñado para mejorar la seguridad de las infraestructuras, garantizar servicios públicos modernos, reforzar la respuesta ante emergencias, proteger los ecosistemas, acompañar la transición ecológica y asegurar un suministro de agua fiable y eficiente. Todo ello guiado por criterios de eficacia".

El titular de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha señalado que el presupuesto "aspira a situar a Asturias en mejores condiciones para afrontar los desafíos de los próximos años, desde el transporte público hasta la protección civil; desde el saneamiento y la depuración hasta la gestión sostenible del suelo; desde la conservación de carreteras y puertos hasta la adaptación de los espacios naturales".

Calvo ha confiado en que la Cámara "sabrá reconocer que estas cuentas son un instrumento útil para avanzar hacia una Asturias mejor: más conectada, más saludable y mejor gestionada, una Asturias que mira hacia adelante con responsabilidad y ambición".

AYUDAS DIRECTAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El consejero ha anunciado una medida "inédita" en materia de prevención: la dotación de 5 millones de euros destinada a reforzar la protección de la interfaz urbano-forestal, "la zona donde se concentran los mayores riesgos de incendio". Esta inversión, según ha apuntado, permitirá poner en marcha una nueva línea de ayudas directas a los ayuntamientos, orientadas a la creación de cortafuegos funcionales, la habilitación de franjas silvopastorales, actuaciones preventivas sobre la vegetación y la firma de acuerdos con propietarios para el mantenimiento de estas áreas estratégicas.

"Se complementará con apoyo específico a los municipios más vulnerables, mediante el refuerzo de medios materiales, la implantación de medidas de prevención activa y la coordinación, en colaboración con la Consejería de Medio Rural, de actuaciones conjuntas entre todos los agentes que intervienen en el territorio", ha afirmado.

53 MILLONES PARA EL SEPA

El consejero ha detallado también las partidas destinadas al ámbito de emergencias, que incluyen la digitalización integral del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el refuerzo de la red de radiocomunicaciones, la renovación de flota y equipamientos y formación especializada en incendios e inundaciones.

Calvo ha subrayado que el SEPA dispondrá en 2026 de más de 53 millones de euros, lo que permitirá contar con más de 600 efectivos operativos durante todo el año, reforzando la cobertura territorial y la capacidad de respuesta. "Nuestros bomberos contarán con mejores medios y condiciones", ha asegurado.

El presupuesto incorpora, además, actuaciones en rescates y grandes emergencias, el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2007, el Registro de Policías Locales, y el catálogo de espectáculos y empresas, para reforzar la seguridad en eventos públicos.

REFUERZO DEL CUERPO DE AGENTES DEL MEDIO NATURAL

El consejero ha explicado que el Gobierno asturiano reforzará los medios y condiciones de trabajo de los agentes del Medio Natural, aunque el presupuesto de 2026 no contempla un incremento numérico de efectivos.

En respuesta a preguntas de la oposición sobre la situación del colectivo y su papel en la prevención de incendios, Calvo ha detallado que las cuentas del próximo ejercicio aumentan la dotación material y los medios operativos destinados al cuerpo, tras un año "muy exigente" en labores de vigilancia y prevención, con "activaciones del Infopa prolongadas y turnos de vigilancia de 24 horas".

Ha señalado que el objetivo prioritario es garantizar que todas las plazas estén cubiertas, en un contexto marcado por las jubilaciones y la necesidad de ajustar la oferta pública de empleo. "El incremento no es ahora mismo numérico, sino asegurar mejores condiciones y mantener el cuerpo plenamente operativo", ha indicado.

Calvo ha avanzado también que en las próximas semanas se abordará el modelo de brigadas de investigación de incendios, con la voluntad de consensuar un funcionamiento que permita trabajar tanto con agentes del medio natural como con personal del SEPA, dependiendo de las necesidades operativas.

"Vamos hacia un fortalecimiento claro de su función y de los recursos disponibles", ha afirmado el consejero, quien ha insistido en que el objetivo es que el servicio de vigilancia y protección del medio natural sea "cada vez más eficaz".