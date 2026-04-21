Calvo confirma la intención de rescatar el peaje en la sombra de la AS-II, con reflejo en el próximo presupuesto

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha manifestado este martes que en coherencia con el trabajo que vienen desarrollando en pro de la gestión y el mantenimiento de las carreteras, un objetivo razonable es recuperar el peaje en la sombra de la AS-II y "tener un control absoluto sobre la red".

Así, preguntado por los plazos para dicho rescate, Calvo ha indicado que "de cara a la elaboración del próximo presupuesto, es un objetivo en el que están trabajando, el de tener una unidad específica de mantenimiento dentro de las brigadas, dedicada a las vías de alta capacidad, y que los costes de las infraestructuras sean costes reales".

"La AS-II es ahora mismo, una excepción y creo que lo razonable y lo coherente con la política que estamos desarrollando es integrarla en ese sistema de mantenimiento integral", dijo Calvo.

En su comparecencia inicial, Calvo destacó el "avance significativo" desde 2021 en la mejora y conservación de la red de carreteras de la región, con "avances clarísimos no solo en mantenimiento y conservación, sino también "abordando algunos de los cambios estructurales que más tiempo llevan esperando".

"Este año abordaremos actuaciones de 600 kilómetros, en un solo año, 600 kilómetros de una red de 4.200. Creo que da idea del esfuerzo que se está haciendo sobre el mantenimiento y la conservación, y que ha hecho que en los últimos cinco años el cambio haya sido significativo", dijo.

Alejandro Calvo compareció este martes en la comisión parlamentaria, a petición del PP, para abordar el estado de la red viaria en Asturias. Ha indicado que la red viaria asturiana exige una gestión continuada, técnica y basada en datos, mantenida en condiciones de seguridad y funcionamiento. "Es una responsabilidad esencial. Una red bien gestionada mejora la accesibilidad, facilita la actividad económica y contribuye al equilibrio territorial y tanto el presupuesto de 2026 como la estrategia 2026-2036 establecen un marco coherente para avanzar en esa dirección con criterios de eficiencia, resiliencia y planificación a medio y largo plazo", dijo el consejero.

Ha explicado Calvo que la política del Gobierno se orienta a un modelo de gestión de la red viaria "basado en el ciclo de vida de las infraestructuras con criterios de eficiencia y priorización técnica". Así ha indicado que el presupuesto de 2026 refleja esta orientación. El Programa dedicado a carreteras, cuenta con 97,28 millones de euros. La actuación se estructura en tres ejes: Planificación, prevención y resiliencia.

Por su parte el diputado del PP, Pedro de Rueda, ha criticado la incapacidad de avanzar del Gobierno asturiano ya que aparte del mantenimiento del día a día también hay una total incapacidad de avanzar en las grandes obras.

"Llevamos una década absolutamente casi perdida. Usted me podrá decir a mí que es por falta de colaboración del gobierno central, por lo que usted quiera, pero ahí está", dijo el diputado del PP.

El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha destacado el anuncio del consejero de "recuperar el peaje en la sombre de la ASII" y ha lamentado que en esta cuestión, como en otras muchas, haya que tomar los anuncios del Ejecutivo asturiano con "mucha cautela".

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha criticado que la gestión del Consejero de Movilidad se caracteriza por el retraso endémico en la ejecución de las obras, la falta de ejecución presupuestaria desde el punto de vista económico y una mala conservación y mantenimiento de la red viaria.

Por su parte desde IU Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha indicado que es "especialmente llamativo escuchar hoy determinadas críticas del Partido Popular, porque quien viene a rasgarse las vestiduras por el Estado, el mismo partido que ha rechazado sistemáticamente apoyar los presupuestos con los que se financian estas actuaciones".