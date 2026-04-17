Calvo lamenta la "estrategia irresponsable" de Transportes con el peaje del Huerna

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OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha lamentado este viernes la "estrategia irresponsable" del Ministerio de Transportes por negarse a revisar el peaje del Huerna, en la AP-66.

En una entrevista concedida a TPA y recogida por Europa Press, Calvo se ha mostrado "decepcionado" con el ministro Óscar Puente como cargo del PSOE.

Si la prórroga del peaje fue ilegal y hay que resolver el contrato, ha indicado Calvo, eso supondrá un impacto económico. "No es responsable conocer que hay que resolver algo y dejar que pase el tiempo", ha comentado Calvo, criticando al Ministerio.

Ha recordado que Asturias no pide nada extraordinario al solicitar la supresión del peaje, sino que es una cuestión "de justicia" para no ser "ni más ni menos" que otros territorios.

Calvo ha señalado que ha hablado personalmente con Puente y que la "excusa" el le planteaba para no revisar el peaje era acogerse a una presunción de legalidad o buena actuación de los actos previos del Ministerio.

"Esa excusa podría haber servido hasta el momento en el que nosotros solicitamos la revisión de oficio del expediente", ha señalado el dirigente asturiano, que ha indicado que ese argumento ya no sirve desde que el Gobierno asturiano le pidió formalmente la revisión para que hiciese un análisis y entrase en el fondo de la cuestión. No lo hizo.

Después de que Transportes haya rechazado la petición de Asturias para revisar la prórroga del peaje del Huerna hasta el año 2050, el Gobierno asturiano ha anunciado que el Gobierno de Asturias acudirá al Tribunal Supremo con el objetivo de eliminar un pago "perjudicial para la movilidad y para la actividad económica".