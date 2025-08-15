Calvo llama a la prudencia ante el riesgo extremo de incendios y pide responsabilidad ciudadana

El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo en la reunión en el puesto de mando avanzado, foto de archivo. - PRINCIPADO

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha alertado este viernes sobre la crítica situación de los incendios forestales en Asturias, destacando que la región "está con nivel 5, máximo riesgo de incendios" y ha hecho un llamamiento a la "prudencia y responsabilidad" de la ciudadanía.

Ha informado que actualmente todavía hay dos incendios principales procedentes de León, ubicados en las zonas de Somiedo y Genestoso, con "meteorología complicada" caracterizada por las "altísimas temperaturas y viento sur" que dificultan las tareas de extinción. "Durante la noche se ha trabajado intensamente dando un contrafuego para garantizar la seguridad del pueblo", ha explicado.

Para hacer frente a estos focos, Calvo ha confirmado que se han movilizado "todos los medios disponibles", incluyendo "servicios de emergencias, agentes del medio natural, fuerzas de seguridad, dos BRIC, la UME con dos contingentes y medios aéreos del MITECO".

El consejero ha pedido expresamente a la población que cuando vean cualquier foco llamen al 112 y que colaboren con las indicaciones de los servicios de emergencia. Además, ha destacado que algunas asociaciones de vecinos ya están suspendiendo eventos con artefactos pirotécnicos, algo que considera fundamental en el actual escenario de riesgo.

Calvo ha concluido manifestando que continúan "esperando la evolución en las próximas horas" y manteniendo una "máxima movilización" para controlar los incendios, especialmente en las zonas de montaña de Somiedo, Degaña y en coordinación con Castilla y León.