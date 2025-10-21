Calvo al PP: "Mira que no habrá temas para hacer oposición como para venir aquí con la conectividad aérea"

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha replicado este martes al PP que "saben que la situación de Ryanair en Asturias quizás es la que menos penaliza en todo el territorio nacional" y ha ironizado asegurando "mira que no habrá temas para hacer oposición, para venir a hacerlo aquí con la conectividad aérea".

Calvo ha asegurado que después de seis años de trabajo el aeropuerto asturiano se encuentra en el mejor momento de su historia, tanto en números como en conectividad, como en oportunidades para los asturianos y quienes nos visitan.

"Tenemos muchos asuntos en los que tenemos mucho que pelear, mucho que resolver, pero que precisamente me hable de la conectividad aérea es francamente sorprendente. Supongo que es un negociado y de vez en cuando tendrá que salir aquí para decir algo", dijo Calvo.

Calvo respondía así al diputado del PP, Pedro de Rueda, que ha preguntado por las actuaciones concretas ha realizado o piensa realizar el Gobierno del Principado para evitar que la marcha de Ryanair y la supresión de rutas internacionales dejen el aeropuerto de Asturias con una conectividad reducida.

De Rueda ha indicado que las cifras del Aeropuerto de Asturias no son tan buenas si se tiene en cuenta que "los gobiernos socialistas y sus políticas habían metido al aeródromo asturiano en el cuarto sótano de los aeropuertos nacionales".

"Nosotros creo que tenemos que estar a la cabeza. No nos podemos conformar con estar en planta", ha dicho el diputado del PP que ha añadido que "lo que hay aquí en la política de AENA, las políticas de los gobiernos socialistas, es que los aeropuertos regionales les importan muy, muy poco", dijo.

Ha añadido que mucho se temen que si el Gobierno asturiano no da ahora mismo una solución clara con fechas con que están negociando con vuelos y nos vuelven a vender más humo, los números de aeropuertos de Asturias dentro de un año van a bajar.