Calvo replica a Vox que el Principado no puede anunciar obras "hacía Canero" porque pertenece a la red estatal

Archivo - Autovía A-63 (Salas-El Regueirón). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo se ha referido este martes a las obras del tramo de La Espina-Canero, en la A63, y ha indicado que el Principado "no puede anunciar obras hacia Canero de la red estatal, sino que anuncia obras hacia Tineo que a día de hoy es red del Principado y sobre la que van a actuar".

"Nuestra prioridad en cuanto a la continuidad de la A63 como autovía tiene que pasar primero por la finalización del desdoblamiento entre el Regueirón y la Espina", dijo Calvo.

Calvo respondía así al diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que ha preguntado al consejero cuándo plantea que se inicien las obras del tramo La Espina-Canero.

El consejero ha acusado al diputado de Vox de confundir Canero con Tineo a la hora de plantear su pregunta. "Ha habido una confusión clara entre La Espina-Tineo y La Espina-Canero en su intervención. La verdad que ya no sé por las que me pregunta. Deshaga esta confusión que le deja muy mal, porque cuando usted dice que hay cuestiones desalentadoras, pues también resulta un poco desalentador esas confusiones geográficas", dijo Calvo.

Por su parte Gonzalo Centeno que se ha mostrado muy crítico con la respuesta del consejero. "17 años después, despertando del sueño de los justos, han encargado actualizar los estudios porque es de su competencia este tramo y el ministerio les ha vuelto a ignorar", dijo Centeno, lo que ha provocado que el consejero le advirtiese de su confusión.