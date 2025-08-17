Calvo ve la evolución de los incendios en Asturias "más favorable" y advierte que los intencionados serán perseguidos

El Consejero De Movilidad, Medio Ambiente Y Gestión De Emergencias, Alejandro Calvo Se Reune Con Agentes Para El Control De Los Incendios. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias mantiene este domingo 14 incendios forestales, de los que 7 permanecen activos, 4 están controlados y 3 estabilizados o en revisión. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha señalado que la evolución en las últimas horas es "más favorable" y ha advertido de que "allí donde evidentemente hay un incendio intencionado tiene que caer el peso de la ley".

Calvo ha explicado que durante la jornada se ha registrado un foco que "previsiblemente está causado por la acción humana" y que ya está siendo investigado por agentes de las Bripas y el Seprona de la Guardia Civil. Ha subrayado además el trabajo de los agentes de medio natural, brigadas de investigación y fuerzas de seguridad "para evitar que haya ningún foco y, si lo hay, que la gente que lo provoque lo pague".

Respecto a la evolución de los incendios, el consejero ha señalado que "parece que el ritmo del incendio baja bastante" en los frentes del suroccidente, concretamente en el de Degaña, procedente de León, y en las zonas de Genestoso y Llamera, en Cangas del Narcea y Somiedo, donde "el fuego se está conteniendo también con el cambio de aire y con una evolución más favorable de la que teníamos hace unas horas".

Ha detallado además que se mantienen activos incendios como el de Caunedo, en Somiedo; el de Ponga, derivado del fuego de Boñar (León); y el de Camarmeña (Cabrales), que afecta a la zona limítrofe con León. También están pendientes de revisión focos como el de San Félix, en Tineo.

El consejero ha indicado que "la evolución es más favorable" aunque el número de incendios y su distribución "es parecido al que teníamos a mediodía". Ha reconocido que los medios aéreos son limitados y que "cuando aparece un foco requiere desviar medios de un incendio a otro, lo que ralentiza el control".

Por otra parte, Calvo ha asegurado que no existe previsión de afectación a núcleos de población y ha aclarado que los traslados de personas en Cangas del Narcea fueron preventivos y no una evacuación en sentido estricto, ya que "fue gente mayor que se desplazó con familiares". El dispositivo de Cruz Roja en la Escuela del Agar se mantiene operativo por si fuese necesario.

En cuanto a la superficie afectada, el consejero ha señalado que se habla de "unas 4.000 hectáreas en cuanto al perímetro global", si bien ha precisado que esa cifra tendrá que depurarse en los próximos días porque en muchos casos el área realmente quemada es menor. Además, ha confiado en que las previsiones meteorológicas con algo de lluvia a partir del lunes y un incremento a mitad de semana contribuyan a mejorar la situación.