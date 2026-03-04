Cámara de Avilés y Otea rechazan la implantación de una tasa turística en Asturias

Archivo - Playa de Luanco - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés y la organización Otea Hostelería y Turismo de Asturias han mostrado este miércoles su rechazo a la implantación en Asturias de una tasa turística.

Considera que su aplicación en lugares como Cataluña ha demostrado que no resulta eficaz. Tanto la Cámara como Otea entienden que no hay masificación turística en el Principado.

De hecho, señalan que en Asturias hubo una ocupación media hotelera del 52% durante 2025. "Medidas este tipo no mitigan la escasez de vivienda de alquiler ni evita la masificación turística. Cataluña es la comunidad autónoma que mayores problemas viene arrastrando en materia de acceso a la vivienda, pese a ser la primera en aplicar esta tasa", han explicado ambas entidades tras una reunión de trabajo.