La Cámara de Comercio de Oviedo impulsa el 'Plan de Acción 2035' para crear hasta 45.000 empleos en Asturias

Archivo - El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira. - CANDIDATURA FERREIRA - Archivo

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha presentado el 'Plan de Acción 2035 para Engrandecer Asturias', una hoja de ruta estratégica coordinada por el vicepresidente de la institución, José Manuel Ferreira, que tiene como objetivo principal fortalecer el motor económico regional y aumentar la ocupación entre 30.000 y 45.000 personas en la próxima década.

La iniciativa nace con la vocación de convertir el diagnóstico en compromisos medibles para lograr una economía más productiva e innovadora. El plan se articula sobre tres palancas estratégicas: el aumento de la participación laboral, el impulso al crecimiento empresarial y la elevación de la productividad, que se desplegarán en seis frentes operativos que abarcan desde el sector público hasta la cultura.

MEDIDAS PARA EL EMPLEO Y EL TALENTO

Entre las propuestas destaca un pacto entre el Principado, los ayuntamientos y la Cámara para incrementar la participación laboral mediante medidas de conciliación, movilidad y la creación de una 'Ventanilla de Integración de Talento'. Esta última busca simplificar trámites para profesionales y familias que se incorporen al mercado asturiano.

Asimismo, el documento plantea la necesidad de alinear la Formación Profesional y la Universidad con la demanda real de las empresas, reforzando las prácticas y adaptando los contenidos formativos.

CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y ÁREA METROPOLITANA

En el ámbito empresarial, la Cámara de Comercio ha propuesto un paquete de financiación específico para empresas de entre 10 y 199 trabajadores. El fin de esta medida es apoyar la exportación, la automatización y la innovación para aumentar el tamaño y la competitividad del tejido productivo regional.

Por otro lado, el plan apuesta por la 'AsturMetrópolis' para consolidar el área central como un mercado metropolitano integrado en servicios, vivienda y empleo. También se contempla el desarrollo de alianzas productivas en sectores tractores como la industria avanzada, la salud y la economía digital.

Para garantizar la efectividad de estas medidas, la institución ha establecido un sistema de gobernanza con indicadores y evaluaciones "ex post" que permitirán realizar un seguimiento y corrección de las acciones emprendidas hasta el año 2035.