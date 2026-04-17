La Cámara de Oviedo insta al Principado a abrir la negociación política con el Gobierno sobre el peaje del Huerna

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha instado este viernes al Principado de Asturias a abrir una negociación política con el Gobierno Central para resolver el conflicto en torno al peaje del Huerna en la AP-66.

En una rueda de prensa Paniceres ha señalado que, si bien Asturias "tiene que defender" sus derechos en la vía jurídica, es "absolutamente necesario" abrir una vía política de negociación. Según el presidente de la Cámara, las "dificultades de entendimiento" entre Asturias y el Ministerio de Transportes no están solo vinculadas al peaje del Huerna, sino también en los accesos al puerto de Gijón por el vial de Jove, la finalización de la autovía del suroccidente o la transferencia de las competencias ferroviarias.

"Muchas de las cosas pasan por el Ministerio de Transportes", ha señalado, entidad con la que hay "serias dificultades" para tener una "relación fluida" porque "se han enconado las posturas".

Es por ello que el líder de la entidad cameral ha pedido al presidente de Asturias, Adrián Barbón, que solicite una reunión al gobierno para abordar la agenda pendiente con Asturias. "No podemos estar solo en la confrontación jurídica", ha remarcado.