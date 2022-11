Camblor ve "ilusionante" el desarrollo de la ley de Memoria Democrática

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Asturias, Rita Camblor, ha participado este domingo en las fosas comunes de San Miguel de la Barreda, en Siero, en el acto-homenaje 'En memoria de la libertad' organizado por la Comisión de Amigos y Familiares y Represaliados de la II República San Miguel de la Barreda.

Camblor ha destacado en su intervención que "el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Asturias y el impulso que supone la nueva norma estatal hace que estemos en un momento más ilusionante para la consecución de los principios que nos mueven, que no son otros que los de justicia, verdad, memoria y reparación; todos ellos necesarios para la paz y el sosiego llegue a todas las personas que aún no han podido disfrutar de ella".

La consejera ha repasado los pasos que se han dado para la eliminación de los símbolos franquistas, si bien ha reconocido que "la tarea no terminará hasta que no eliminemos toda la simbología franquista y no seamos capaces de restituir uno a uno, persona a persona, el honor de cada víctima"

También se ha dirigido a las asociaciones memorialistas. "Queremos contar con vuestro apoyo, conocimiento e impulso porque dignificar a las víctimas, reconocerlas, y valorarlas, no puede jamás ser un mérito en solitario de un Gobierno. Es un anhelo y una meta de los hombres justos, del conjunto de los españoles como sociedad", ha resaltado Camblor.