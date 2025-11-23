La campaña de Cogersa para impulsar el reciclaje de biorresiduos finaliza su recorrido por 23 municipios

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de sensibilización ambiental 'A los marrones, soluciones. Lo hacemos bien, separamos la orgánica', puesta en marcha por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) para impulsar la separación de biorresiduos, encara su recta final tras recorrer 23 municipios e informar directamente a unas 14.000 personas desde la primavera de 2024.

El programa, con un presupuesto de 393.890 euros, ha contado con un vehículo informativo itinerante desde el que se han distribuido gratuitamente 13.039 cubos marrones de 10 litros para separar la fracción orgánica en los hogares, junto a bolsas biodegradables, un imán con instrucciones y material informativo.

La directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera, subraya que la campaña se basa en la "atención personalizada" del equipo de educación ambiental, que explica de forma "sencilla y práctica" cómo separar los residuos orgánicos, su importancia y su destino final en la planta de biometanización.

La iniciativa incluye también el proyecto escolar 'Embajadores de la orgánica', en el que alumnado de Primaria realiza encuestas sobre hábitos de reciclaje, así como actuaciones dirigidas a "generadores singulares" --bares, restaurantes, comercios de alimentación o floristerías--, que reciben formación específica. Además, en colaboración con los ayuntamientos, se han celebrado seis sesiones informativas abiertas al público.

Cogersa presta actualmente el servicio de recogida separada de biorresiduos en 23 concejos, tras la incorporación de Cabrales, Coaña y Lena. Sumando los municipios que gestionan este servicio por su cuenta o mediante empresas colaboradoras, 36 ayuntamientos asturianos disponen ya de contenedor marrón y envían los residuos orgánicos a la planta de biometanización de Serín, donde se transforman en enmienda orgánica y energía eléctrica renovable generada a partir de biogás.

En 2024, Cogersa gestionó 14.479 toneladas de materia orgánica municipal, un 27,8% más que en 2023. El tratamiento es gratuito para los ayuntamientos siempre que las impurezas del residuo no superen el 20%, bonificación que se financia con una línea anual de 2 millones de euros aportada por el Gobierno del Principado.