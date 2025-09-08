Campaña especial en Gijón: aparcar 12 horas por 1,39 euros en El Arenal y 1,79 en Jardines del Náutico

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes de Gijón y la empresa Telpark, especializada en servicios de estacionamiento regulado y en aparcamientos, han puesto en marcha una campaña de descuentos en los parkings de El Arenal y Jardines del Náutico, gestionados por la compañía en la ciudad. La promoción estará disponible entre el 8 y el 30 de septiembre y permitirá aparcar durante 12 horas por 1,39 euros en El Arenal y por 1,79 euros en Jardines del Náutico, sin restricciones horarias ni limitaciones de días.

Este precio, señalan a través de una nota de prensa, supone un ahorro del 70% respecto a la tarifa habitual, y para beneficiarse del descuento los usuarios deberán adquirir bonos Multipass de 5, 10 o 20 usos a través de la aplicación de Telpark. Una vez comprado el pase, solo será necesario introducir la matrícula del vehículo para que el sistema de acceso y salida se active de forma automática mediante lectura digital, eliminando la necesidad de retirar tickets o efectuar pagos manuales. Los pases podrán usarse durante un año desde su adquisición y será posible modificar la matrícula asociada con total flexibilidad.

Además del descuento en el estacionamiento, la campaña incorpora un beneficio adicional para los usuarios de Multipass: un 30% de descuento en la carga de vehículos eléctricos en todos los parkings de Telpark con puntos de recarga en España, válido hasta el 31 de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa, según señalan, es fomentar la economía local y facilitar el aparcamiento tanto a residentes como a visitantes en el centro de la ciudad, ofreciendo una solución cómoda y sostenible que también reduce las emisiones derivadas de la búsqueda de aparcamiento.

Telpark está presente en Gijón desde 1992 y gestiona actualmente 1.100 plazas repartidas en dos aparcamientos subterráneos.