La Campaña de Teatro Escolar de San Martín del Rey Aurelio arranca con "lleno absoluto" en El Entrego

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves comienza en San Martín del Rey Aurelio la Campaña de Teatro Escolar con la adaptación del clásico Alicia en el país de las maravillas, de Fantastique Company, en el Teatro Municipal de El Entrego. La obra ha colgado el cartel de "lleno absoluto" de todas las localidades por parte del alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria con el que se inaugura esta edición.

El ciclo, promovido por la Concejalía de Cultura, continua el 28 con la función infantil 'Amanda y les castañes máxiques', de Ambigú Media Broadcast, y el 5 de noviembre con el duelo '¡Shakes-Vantes! Shakespeare y Cervantes', presentada por Saltantes Teatro. El 13 de noviembre está programada la presentación de 'Manolito se va al espacio', con Acar Teatro del Mundo.

El 18 de noviembre Guayominí Producciones pondrá en escena la obra 'Épica, una historia del reino infinito', pensada para primero y segundo de secundaria. El cierre de la campaña será 20 de noviembre, con la representación de 'Julieta en verano', de la compañía Proyecto Julieta. En total, llegarán a 1.200 alumnos y alumnas.

La concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, ha destacado "el interés que despierta la campaña en los centros educativos" y el propósito de la misma, que pasa por "fomentar hábitos culturales asociados al teatro y la literatura entre los estudiantes".

De manera paralela el Ayuntamiento va a poner en marcha la próxima semana la campaña de Teatro en Inglés, a cargo de la compañía Moving on con la función 'Only Human', para educación secundaria, los días 27 y 28 de octubre, en los propios centros educativos, y la obra 'Mr Chef' para educación primaria, el 29 y el 31 de octubre, en el Teatro.