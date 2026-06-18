La campaña universitaria de donación de sangre del curso 2025-2026 concluye con 942 donaciones y 279 nuevos donantes

Archivo - Unidad de donación de Sangre ubicada en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha cerrado este jueves la campaña de donación de sangre 2025-2026 con la entrega de premios a los estudiantes y centros que más han contribuido con esta iniciativa solidaria. La campaña ha finalizado este curso con un total de 942 donaciones y 279 nuevos donantes incorporados al registro.

La campaña universitaria es fruto de la colaboración entre el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

Los premiados en esta edición han sido Silvia Prado Rodríguez, estudiante de 4.º curso del Grado en Logopedia; Daniel Solares Ardisana, alumno del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación; y Carla Otero Castiello, estudiante de 2.º curso del Grado en Biología, que ha recibido el premio especial. Además, han sido distinguidos con los diplomas de solidaridad las facultades de Biología y la de Economía y Empresa.

Las cifras con las que ha cerrado la campaña evidencian la consolidación de una iniciativa plenamente asentada en la comunidad universitaria y la capacidad de la Universidad de Oviedo para movilizar cada año a centenares de estudiantes, docentes y miembros del personal técnico, de gestión y de administración y servicios en favor de una causa esencial para el sistema sanitario.

Este año, la campaña ha tenido un reconocimiento especial para las facultades de Biología y de Economía y Empresa.