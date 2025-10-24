Campo cree que la planificación energética resuelve "el cuello de botella" que condiciona la transición industrial

Wl viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo (segundo por la izda), en el III Congreso de USO Industria Asturias. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, ha destacado este viernes en Gijón que la planificación energética resuelve el "el cuello de botella" que condiciona la transformación del sector industrial.

"Este refuerzo es clave para el desarrollo de los planes de descarbonización de ArcelorMittal y para la implantación de nuevos proyectos de inversión", ha asegurado.

"Asturias es, ha sido y seguirá siendo una región industrial", ha indicado durante su participación en el III Congreso de USO Industria Asturias que se ha celebrado en Gijón. "No es una vocación histórica; es nuestro ADN y, sobre todo, es la hoja de ruta de nuestro futuro", ha agregado.

Campo, asimismo, ha indicado que, pese a las incertidumbres del contexto general, el motor industrial asturiano avanza a una velocidad superior a la del resto de España, con una evolución positiva tanto en actividad como en empleo y con un liderazgo en diferentes áreas vinculadas a la transformación tecnológica y ecológica o al desarrollo de nuevos sectores.

En cuanto al congreso, ha destacado la capacidad de diálogo y de aportación del sindicato, con "propuestas concretas y soluciones pragmáticas".

"Asturias se la juega en esta transformación y en este desafío no sobra nadie: necesitamos remar todos en la misma dirección: Gobierno, empresas y, por supuesto, los trabajadores y sus representantes", ha remarcado el viceconsejero.