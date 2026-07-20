Los candidatos a encabezar la lista del PSOE de Oviedo Sergio Llera y Enrique Rodríguez se medirán en una segunda vuelta

Los tres candidatos a liderar la lista del PSOE a las elecciones municipales, Almudena Cueto Sánchez, Sergio Llera Suárez y Enrique Rodríguez Nuño. - PSOE OVIEDO

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de los socialistas de Oviedo en las elecciones municipales de 2027 se decidirá el próximo domingo, 26 de julio entre Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño en una segunda vuelta.

Será después de que el secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, resultase ganador de la primera votación del proceso de primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) tras conseguir 119 de los 305 votos emitidos. En segunda posición quedó el director general de Mayores del Gobierno del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez Nuño, con 97 apoyos.

En tercera posición ha quedado Almudena Cueto, que obtuvo un total de 84 votos. Además se registraron cinco votos en blanco.

En total se registraron un total de 305 votos. Con este resultado, habrá una segunda votación de tal manera que pasan a esta segunda y última fase del proceso los dos candidatos más votados: Sergio Llera y Enrique R. Nuño.