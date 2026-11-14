Cangas del Narcea acoge una nueva parada de 'Cosecha del 27' con la cultura del vino como protagonista

El proyecto cultural itinerante 'Cosecha del 27' recorrerá Asturias, La Rioja y Andalucía entre octubre y noviembre - ARTESAVIA

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Turismo de Corias, en Cangas del Narcea, acogerá este sábado, 14 de noviembre, a las 19.00 horas, la tercera cita de 'Cosecha del 27', un proyecto cultural que vincula el legado de la Generación del 27 con la naturaleza, el territorio y la cultura vitivinícola mediante una experiencia gratuita que combina creación escénica, música y participación ciudadana.

Según ha informado la organización del evento, la propuesta -seleccionada en la convocatoria de Promoción de la Lectura y las Letras Españolas 2026 del Ministerio de Cultura dentro de las iniciativas por el centenario de la Generación del 27- contará sobre el escenario con la actriz asturiana Paula del Estal y la música Mónica Acevedo, quien interpretará piezas de la época.

El proyecto, dirigido y escrito por Alicia Andrés Ramos, parte de la idea de establecer un diálogo entre la cosecha de la tierra y la creación literaria para acercar al público la obra de autores como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Concha Méndez y Margarita Ferreras a través de textos, música en directo y elementos visuales.

"Queríamos acercarnos a la Generación del 27 desde una mirada diferente, explorando qué permanece vivo de su legado cien años después. La naturaleza nos ofreció una forma de reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y la capacidad de la creación artística para seguir dando frutos. Nos interesa que la poesía no se quede únicamente en las palabras, sino que cobre vida a través de la escena y conecte con las experiencias de quienes participan en cada encuentro", ha explicado Andrés Ramos.

En el encuentro cangués, la uva y la cultura vitivinícola servirán como hilo conductor entre la literatura y los oficios tradicionales ligados a la tierra. La jornada se articulará en dos partes: una primera experiencia escénica con textos de la Generación del 27 en diálogo con música en directo, y una segunda denominada 'Rueda de memoria', en la que los asistentes podrán compartir recuerdos y relatos vinculados a los frutos y paisajes de su entorno.

Esta cita en Cangas del Narcea constituye la tercera parada de un ciclo itinerante por cuatro localizaciones que relaciona la literatura con los productos locales, tras su paso por Nava (con la manzana y la sidra) y Cordovín, en La Rioja (con la uva y el vino), y antes de clausurar su recorrido el próximo 21 de noviembre en el Museo de la Cultura del Olivo de Baeza (Jaén), en torno al olivo y el aceite.

La iniciativa cuenta con una ayuda de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, y con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, el Parador de Turismo de Corias, el Museo de la Sidra de Nava, Bodegas Florentino Martínez, el CEIP Rural La Rioja y el Museo de la Cultura del Olivo de Baeza.