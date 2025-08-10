Cangas del Narcea, Degaña e Ibias tendrán este lunes riesgo "extremo" de incendios forestales este domingo

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias de agosto un índice 'extremo' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Además de esos tres concejos en riesgo extremos otros seis municipios estarán en riego 'muy alto'. Serán los municipios de Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón.

En el resto de Asturias el índice de riesgo de incendios forestales se mantiene en el nivel 'alto'.