Cangas del Narcea despide al joven de 32 años fallecido en el accidente de la mina de Vega de Rengos

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Cangas del Narcea ha despedido este mediodía a Óscar Díaz Rodríguez, minero de 32 años fallecido el pasado viernes en el accidente ocurrido en la mina de Vega de Rengos, en el que también perdió la vida su compañero Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León).

El funeral de cuerpo presente se ha celebrado en la iglesia parroquial de Posada de Rengos, a cargo del párroco de Cangas del Narcea y Arcipreste de El Acebo, Juan José Blanco; tras lo cual ha recibido cristiana sepultura en el cementerio parroquial. El oficio religioso se completará con una ceremonia adicional programada para el sábado 6 de diciembre en la misma iglesia.

Díaz Rodríguez se encontraba junto a otros dos compañeros en el interior de la explotación minera gestionada por TyC Narcea cuando se produjo un derrumbe a unos 1,5 kilómetros de la boca de la mina poco antes de las 17.00 horas del viernes. Su compañero Soares falleció también en el accidente, mientras que un tercer trabajador pudo salir por sus propios medios y dar la voz de alarma. Se trata este último del teniente de alcalde de Degaña, Marcos Álvarez (PSOE), según han confirmado a Europa Press fuentes de la zona.

El cuerpo del minero de Cangas del Narcea fue el primero en ser localizado por la Brigada de Salvamento Minero, que posteriormente halló el de Soares. El funeral del minero vecino de Villablino se celebrará esta tarde en la iglesia parroquial de Caboalles de Abajo (León).