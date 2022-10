Canteli acusa al rector de la Universidad de Oviedo de ofender a los ovetenses y le insta a disculparse

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha remitido una carta al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la que le acusa de "ofender" a todos los ovetenses y le insta a que les pida disculpas.

En la misiva, publicada por el diario regional La Nueva España y recogida por Europa Press, Canteli ha considerado "inaceptable" que Villaverde decidiera suspender la programación de la Noche Blanca en Minas al enterarse de que el primer edil iba a acudir a la misma.

"Lo triste es que no me ofendió a mí, ofendió a todos los ovetenses", ha señalado Canteli, que ha explicado que ese 1 de octubre acudía a las actividades de Minas como un ovetense más y no como un alcalde. De hecho, señala que lo hacía sin el protocolo oficial.

En su carta Canteli acusa a Villaverde de mantener desde que fue nombrado como rector una actitud "poco amigable" con Oviedo. "Usted nunca ha buscado la estabilidad en la relación entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento", le ha reprochado. "Desde el primer momento fomentó la confrontación", ha añadido.

Según el Alcalde, la suspensión de la actividad en Minas por un "cabreo personal" es un "tremendo error" del Rector, quien "debería de pedir disculpas a los ovetenses".