Canteli asegura que las carrozas desfilarán por la Avenida de Galicia el Día de América: "Lo prometí hace tiempo"

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado este miércoles que las carrozas podrán circular por la Avenida de Galicia el próximo 19 de septiembre en el desfile del Día de América en Asturias. "Lo prometí hace tiempo", ha resaltado, destacando el buen avance de las obras de reurbanización de esta vía ovetense.

En unas declaraciones a los medios, el alcalde ha explicado que hoy mismo ha visitado las obras y ha indicado que ya están alquitranando la margen derecha de la vía y a lo largo de la semana, harán lo mismo en la izquierda. La estimación de la empresa adjudicataria es que a finales de esta semana o inicios de la siguiente estén ya pintando las líneas divisorias de los carriles.

"Luego quedarán remates, inevitablemente, pero los coches y la cabalgata pasarán por la Plaza de América, seguro", ha prometido.

Las obras de la Avenida de Galicia comenzaron en marzo de este año, con el objetivo de diseñar en esta vía un gran bulevar. Para ello se han ampliado las aceras, se han retirado plazas de aparcamiento y se ha instalado una mediana que divide los dos sentidos de circulación del tráfico.

A falta de rematar los enlaces con las calles aledañas, Canteli confía en que todo esté listo la semana que viene. "La empresa está funcionando muy bien, fuero modélicos en esta obra", ha asegurado. El regidor ha remarcado que han "molestado lo imprescindible" y han mantenido las terrazas hosteleras de la zona "hasta hace poco más de un mes".